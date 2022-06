Advogado sul-mato-grossense palestra em CPAC Brasil 2022

Advogado sul-mato-grossense integra maior evento conservador do mundo

O maior evento conservador do mundo, o CPAC (Conservative Political Action Conference) Brasil 2022 – está sendo realizado em Campinas (SP) com a participação do advogado de Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon, que é um dos conferencistas. O evento, neste sábado e domingo (12), tem também palestrantes como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, os ex-ministros Tarcísio Freitas (de Infraestrutura) e Gilberto Sales (Meio Ambiente), Marcio Farias (ex-secretário especial da Cultura), André Porciúncula (ex-secretário de Fomento à Cultura), o vereador Nikolas Ferreira, o deputado argentino Javier Milei, além de outros convidados.

Em sua palestra neste sábado, Pollon falou sobre o direito à defesa. Como palestrante sobre o tema em diversos Estados, tem feito explanações não só falando da necessidade de se usar mecanismos para garantir a segurança da família, como também defendendo valores importantes e conservadores para uma sociedade mais justa e equilibrada.

O CPAC foi criado em 1973 pelos grupos American Conservative Union (ACU) e Young Americans for Freedom (YAF). Atualmente, é o maior evento conservador dos EUA. No cerne da conferência estão os valores defendidos por ambas as entidades, como a defesa da Constituição de 1787, o fortalecimento da soberania nacional e a crença de que apenas governos com poder limitado são capazes de garantir a liberdade individual.