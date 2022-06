Na Véspera do Dia dos Namorados opções e dicas para presentear

Na véspera do Dia dos namorados, os casais apaixonados estão indo em busca dos presentes, para este domingo dia (12), quando se comemora a data especial do amor, os lojistas da Capital ainda esperam vender muitos itens e o procon da dicas para as compras.

Para o Presidende da CDL, Adelaido Vila, esta data representa muito para a economia da Capital , pois com o pagamento no bolso, espera- se que o comércio no centro e bairros tenham suas vendas elevadas.

” A expectativa é extremamente positiva, estamos vivendo a terceira melhor data do varejo, em 1º lugar fica o natal, em 2º o Dia das Mães e em 3º o Dia dos Namorados, a intenção é fazer gerar 180 milhões, só aqui na aqui na Capital”.

“Ainda o destaque fica para a perfumaria, roupas e calçados, semi jóias, bijouterias e o setor de bares e restaurantes, pois os casais estão saindo para comemorar, o varejo online cresceu muito na pandemia e agora nas últimas datas o volume cresceu no retorno de ir presencialmente nas lojas fisícas”, disse.

A variedade em opções de presente, é grande, tem para todos os bolsos e gostos a variação nos preços também depende do presente escolhido, vai de perfumes à jóias, chocolates, roupas e calçados, além de outras opções, mais, seja namorado, marido, mulher, o importante é não passar esta data em branco e sim, comemorar esse dia especial.

Dicas Procon

O subsecretário do Procon Municipal, Cleiton Thiago, orienta os consumidores a escolher seus serviços com cautela. “Com a inflação em alta e juros que continuam subindo, o consumidor deve ter cautela nos gastos e escolher a opção de pagamento que não vai comprometer seu orçamento no longo prazo. Também leve em consideração o custo-benefício do produto, há opções para todos os bolsos, para uma escolha consciente”.

