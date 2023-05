Adolescente de 16 anos morre após colidir motocicleta em poste de energia

O adolescente Jonathan Lemes dos Santos, de 16 anos, morreu ontem (1), após perder a direção da motocicleta em que conduzia e colidir contra um poste de energia, no município de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. O passageiro de 18 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Conforme apurado Sidrolândia News, o adolescente tinha acabado de sair do Parque de Exposição, onde ocorria a Festa da Linguiça, quando acabou perdendo o controle da motocicleta e colidiu contra um poste de energia elétrica. O garoto morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros no local.

Segundo o site local, a motocicleta pertence ao jovem de 18 anos, que está em observação no hospital. O rapaz teria entregue a motocicleta para o adolescente pilotar momentos antes da colisão.

