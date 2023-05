Nova subvariante da Covid-19 é identificada no Brasil

Uma nova subvariante da Covid-19 foi notificada no Brasil. A Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) confirmou na noite de ontem (1º) o primeiro caso da subvariante XBB.1.16 da Covid-19, também conhecida como arcturus. O caso foi notificado na última sexta-feira (28).

O paciente é um idoso de 75 anos, acamado e com comorbidades, tendo apresentado os sintomas de síndrome gripal e febre persistente no dia sete de abril. Ele foi encaminhado para atendimento em um hospital privado de São Paulo, e recebeu alta na última quinta-feira (27).

Além disso, o homem possui esquema vacinal completo, inclusive com a dose da Pfizer bivalente. A variante está sendo monitorada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como de interesse. Segundo a pasta municipal, até o momento a arcturus não apresentou gravidade ou aumento no número de casos na cidade de São Paulo.

Na Índia, onde a foi identificada pela primeira vez no início do ano, arcturus hoje é a principal cepa transmissora de Covid-19. Entre os principais sintomas causados pela nova variante estão: irritação nos olhos -parecidos com conjuntivite-, tosse seca e episódios febris. Em março, a Arcturus correspondia a 3,96% das infecções pelo mundo, de acordo com a OMS.

“A SMS reforça a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19, inclusive com a Pfizer bivalente, para se proteger contra formas graves da doença”, afirmou a secretaria municipal, em nota. Ainda não há provas se esta nova subvariante é mais transmissivel ou mais letal que as variantes anteriores.

Com informações da Folhapress.

