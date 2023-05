Feirão de oportunidades oferece mais de 1 mil vagas de empregos na Capital

Com objetivo de fomentar a empregabilidade em Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove na próxima segunda-feira (08), a 3º edição do Feirão das Oportunidades. Ao todo, serão 1 mil vagas de empregos com contratação imediata em diferentes áreas.

Diretor-presidente da Fundação do Trabalho, Paulo da Silva destaca que o Feirão é a oportunidade do candidato sair da ação já empregado e encaminhado para o mercado de trabalho.

“Para nós da Funsat, essa movimentação de candidatos nos ajuda muito com a rotatividade de mão de obra para os próximos dias, pois assim, preenchem-se nichos de mercado e surgem novas demandas de oferta-procura”, aponta o diretor.

Neste ano, a expectativa é que o Feirão atraia pelo menos 1,5 mil pessoas. Conforme a Funsat, nas edições de novembro de 2022, e fevereiro deste ano, foram registradas 900 contratações em 15 empresas.

Diretor-adjunto da Funsat, João Henrique Lima Bezerra, ressalta que nesta edição serão dezenas de empresas com vagas para diferentes áreas de atuação.

“Nosso Feirão é uma cartela de possibilidades, que visa preencher mais de mil vagas em inúmeras profissões e segmentos, em alusão ao mês do trabalhador. O evento programado para o dia 8 irá disponibilizar um recorde de vagas nesta terceira edição. Serão mais de mil, já que as duas primeiras foram de 400 e 600 vagas respectivamente. A ação também conta com equipes de Recursos Humanos de dezenas de empresas”, disse Bezerra.

Durante o evento, as empresas parceiras estarão oferecendo as vagas em guichês próprios. Segundo a Fundação, a ação de contratações imediatas visa agilizar os trâmites de recrutamentos tanto para quem busca, quanto para quem oferece oportunidades de empregos.

