Na tribuna, Victor Rocha cobra solução para crise financeira da Santa Casa

Médico de formação, o vereador Victor Rocha acompanha de perto a saúde de Campo Grande e diante da crise financeira que vive a Santa Casa, usou a Tribuna para cobrar uma solução para a situação, e o não comprometimento do atendimento aos pacientes.

A principal preocupação sobre o assunto atualmente é o contrato com a prefeitura, cujo aditivo que garante o repasse de R$ 28 milhões, termina em uma semana e não há indicativo de renovação.

“A Santa Casa é o maior hospital do estado, responsável por 60% dos atendimentos graves da Capital. Saúde é direito de todos e dever do Estado”, destacou o vereador.

Em Audiência Pública realizada na quarta-feira (21), a Santa Casa apresentou suas contas e o déficit de R$ 12,9 milhões mensais. Atualmente os valores repassados são insuficientes para custear as despesas dos atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Campo Grande tem gestão plena da saúde, sendo a grande responsável por fazer os contrato, enquanto que o financiamento é tripartite.A Audiência pública com prestação de contas da Santa Casa foi uma oportunidade de ouvir e a preocupação com a manutenção do contrato para não deixar a população desassistida”, destacou o vereador.

Foi feita uma análise do teto financeiro estimado no convênio desde 2017 até agora. Sendo que em 2017 havia programação mensal de R$ 21,5 milhões, R$ 14 milhões de recurso federal, R$ 2,1 milhões estadual e R$ 5 milhões municipais.