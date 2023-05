Ação da escola e medidas de segurança evitou tragédia, diz secretário

Após o episódio em Campo Grande que um adolescente esfaqueou uma advogada, de 46 anos, em uma escola municipal, entidades públicas foram até o local esclarecer os próximos passos e procedimentos em prol da normalidade e segurança do colégio.

O Secretário Especial de Segurança Pública de Campo Grande, Anderson Gonzaga conta que a ação da escola evitou uma tragédia. “Nos foi relatado que um aluno adentrou na secretaria, depois o agente patrimonial imobiliza ele e então a escola adota as orientações de portões fechados. Feito isso, a Guarda foi acionada e o procedimento foi feito.”

Conforme o secretário, esse ex-aluno não tinha incidência em atas de suspensão. “Aparentemente, o aluno tinha uma tranquilidade na vida escolar. Agora faremos todo levantamento possível desse real motivo. Ele foi aluno até o ano passado do colégio municipal.”

Ações de segurança

Anderson cita a importância dos mecanismos de segurança, como foi a questão de trancamento dos portões. “Estamos instalando nos próximos meses o botão de acionamento que deverá ter o atendimento imediato de uma viatura 100% voltada para as escolas municipais.”

“No último concurso, implementamos 110 guardas nas escolas municipais, principalmente aquelas com maior vulnerabilidade. Porém, não havia uma ocorrência nesta escola há 15 anos”, informa.

O Secretário de Educação Municipal Lucas Henrique Bittencourt diz que a Semed (Secretaria Municipal de Educação) já cuida da conscientização das famílias. “Prestamos a parceria com as famílias agora, enquanto a escola já fez a sua responsabilidade com os protocolos. ”

"Vamos entender quem esse aluno é, saber quais são os amigos deles, o que está acontecendo na vida social deste aluno", avalia Lucas, que confirma a normalidade das aulas nesta sexta-feira (19). "Nós temos um núcleo específico que vai acompanhar a parte emocional dos professores, servidores e alunos", conclui o secretário de educação.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba