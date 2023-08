Em menos de dois meses, operação já tapou mais de 120 mil buracos, na Capital

Além do Centro, aproximadamente 60 bairros devem ser beneficiados até o final deste mês

A prefeitura de Campo Grande iniciou a operação tapa-buraco no início do mês de abril, com o objetivo de recuperar o pavimento em algumas vias principais de cada região. Na primeira semana de operação, a estimativa era que, ao menos, 25 bairros fossem beneficiados pela intervenção. Desde o começo da operação, mais de 120 mil buracos já foram tapados.

Nos primeiros 15 dias do mês de maio, as principais ruas de aproximadamente 30 bairros foram atendidas pela operação, entre eles estão: Vila Carvalho, Amambaí, Jardim Planalto, Jardim Paulista, Vila Progresso, Dr. Albuquerque, Vila Morumbi, Aero Rancho, Jardim Centenário, Vila Aimoré, Nova Campo Grande, Vila Bandeirantes, Vila Belo Horizonte, Buriti, Tarumã, Novos Estados, Coophafé, Santa Fé, Nova Lima, Jardim Anache, Estrela do Sul, Água Limpa Park, Monte Líbano, Jardim das Hortências, Universitário, Jardim TV Morena, Vila Moreninha 2, Tiradentes, Jardim Leblon, Vilas Boas e Rita Vieira.

O empresário Jorge Monteiro, 66 anos, é proprietário de uma loja de materiais de construção, localizada no cruzamento da rua Riachuelo com a Av. América, na Vila Planalto, rua que foi recapeada há duas semanas. Ele afirma que, além dessa, outras ruas do bairro, que estavam esburacadas, também receberam o serviço, recentemente.

“Eu não transito muito por essas ruas, mas sabemos que atrapalha, e muito, tanto para os moradores do bairro, quanto para os nossos clientes. Por isso, é importante manter as ruas sem buracos, principalmente para evitar acidentes”, explica Jorge.

Já no bairro Dr. Albuquerque, a rua Alegria também recebeu recapeamento, após três meses causando risco de acidentes no local. Ângelo Araujo, 26 anos, tem uma academia ali e contou, à reportagem do jornal O Estado, o caos que se instalava no trecho, principalmente em horários de pico.

“Aqui era bem perigoso, pois tinha buraco nos dois lados da via e, ao desviar, havia o risco de colisão, que era imenso. Em horários normais, é mais fácil fazer o desvio, mas em horário de pico, fica impossível. Apesar de ser linha de ônibus, todo mundo passa por essa rua, para ir e vir do trabalho. Agora, nós ficamos mais tranquilos, em relação ao risco de acidentes”, conta Ângelo.

As ações de restauração devem durar quatro meses e atingir diversos bairros da Capital. A Sisep afirmou que, em paralelo, está sendo elaborado o cadastro de drenagem, um sistema de simulação que vai cadastrar toda a macro e micro drenagem do município, permitindo simular os locais de alagamento, direcionando os projetos de infraestrutura prioritários. O avanço da operação se dá devido à trégua das chuvas intensas, que atingiram Campo Grande, nos primeiros meses do ano. Após o final do mês de março, os trabalhos da operação tapa-buraco alavancaram de maneira surpreendente. Há moradores afirmando que os trabalhadores levam apenas um dia para realizar a cobertura das crateras de todo o bairro.

Na última terça-feira (16), a prefeita Adriane Lopes esteve em alguns pontos de cidade, acompanhado os serviços do programa Recupera CG. Ela citou que as ações de recuperação continuam ocorrendo, nas sete regiões e nos dois distritinhos da Capital.

“Com a trégua das chuvas, as equipes estão avançando, com diversos serviços de limpeza e zeladoria. Nossa prioridade é a recuperação do pavimento das vias o mais rápido possível, para que todos os moradores sejam atendidos, por meio de nossas ações”, destacou Adriane Lopes.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos da Capital, Domingos Sahib Neto, reforça a narrativa da prefeita. “Ela determinou que fizéssemos o maior esforço possível para melhorar a mobilidade e segurança em nossa cidade, intensificando as ações de tapa-buracos. É o que estamos fazendo, com a previsão de mais dias sem chuvas, saímos de uma média de 1.200 buracos por dia, para mais de 2.500 fechados, por dia. Nossa prioridade são as vias por onde passam linhas de ônibus, que servem à população e as vias com maior fluxo de veículos”, pontuou.

Os próximos bairros a serem atendidos pela operação, até o dia 31, de acordo com o cronograma da secretaria, são: Cabreúva, Itanhangá Park, Cruzeiro, Centro, Lagoa Itatiaia, Jardim Itamaracá, Vila Olinda, TV Morena, Residencial Botafogo, Alves Pereira, Jardim Canguru, Jardim Campo Nobre, Parati, Vila Serradinho, Jardim Aeroporto, Vila Sobrinho, Batistão, Tijuca, Vila Anahy, São Conrado, Taquaral Bosque, Carandá Bosque, Vila Margarida, Estrela D’Alva, Mata do Segredo, Vila Nasser, Coronel Antonino, Monte Castelo, Núcelo Industrial, Jardim das Perdizes e Chácara Cachoeira.

Zona rural

Foi divulgado também, pela prefeitura de Campo Grande, a intensificação dos serviços de manutenção na zona rural da cidade. Segundo a Sisep, estão sendo realizados serviços de reconformação das vias e raspagem mecânica, com trabalho das equipes e de máquinas, além da reforma de pontes, para garantir um tráfego seguro à população.

No ano passado, cinco equipes de manutenção e gestão rural limparam mecanicamente uma área de 1,5 milhão de metros quadrados e transformaram 385 quilômetros, de 1.200 quilômetros de pequenas estradas.

Além disso, Campo Grande conta, atualmente, com 86 pontes de madeira, das quais 6 foram substituídas por pontes de concreto, para proporcionar maior capacidade de carga. Outras seis pontes de madeira já foram recuperadas e outras quatro estão sendo reformadas, em processo de licitação.

