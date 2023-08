IBGE aponta crescimento no comércio varejista de MS em março

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que o volume de vendas no comércio varejista de Mato Grosso do Sul cresceu 4,3%, em março.

Já o setor de serviços teve forte recuperação e avançou 7,9%, na série com ajuste sazonal.

A pesquisa apontou que o crescimento do comércio varejista no Estado está acima da média nacional, que foi de 3,6%. No setor de serviços, Mato Grosso do Sul também apresentou resultados acima da média nacional, que foi de 0,9%.

Nos últimos 12 meses, o Estado apresentou alta de 1,9% no setor de serviços e de 2,2% no comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Campo Grande representa cerca de 40% do Comércio e dos Serviços de Mato Grosso do Sul, tendo, portanto, grande impacto sobre os números apresentados.

