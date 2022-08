Abílio Vaneli é o entrevistado desta sexta-feira

O grupo do jornal O Estado MS nesta sexta-feira (19), às 11h, entrevista Abílio Vanelli (PT), candidato a vice – governador da candidata ao governo do Estado, Gisele Marques (PT).

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube e facebook.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano que participarão desta corrida iniciada nesta última terça-feira (16), e abrirá espaço para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas e contar um pouco sobre sua trajetória.

Abilío Vaneli (PT)

O PT/MS está investindo em novas lideranças políticas, Abílio nunca foi um candidato majoritário, mas é vereador reeleito em Coxim-MS. Abílio é natural da cidade de Coxim, na região norte do Estado. Ele é advogado e foi escolhido para fazer parte do novo quadro político do PT, no MS. O nome foi escolhido após a Executiva Nacional do PT aprovar a candidatura com chapa própria ao Governo do Estado.