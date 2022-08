Proprietário de tabacaria é autuado por venda ilegal de produtos

O proprietário de uma tabacaria na região central de Campo Grande, foi autuado por venda proibida de produtos importados sem a documentação legal. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos cigarros eletrônicos, tabacos fora das embalagens e sem especificação exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o boletim de ocorrência, as mercadorias foram encontradas na Tabacaria Hookah Star Louge Bar, localizada na rua Amazonas, em Campo Grande. A ação contou com agentes da Delegacia Especializada do Consumidor (DECON) e também do Procon.

O proprietário do local, de 38 anos, foi autuado em flagrante por vender ou manter a matéria-prima ou mercadoria em depósito de condições impróprias para consumo.

