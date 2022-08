Esfriou! Veja a receita de macarrão de panela de pressão e economize na louça

E mais uma vez uma frente fria tomou conta da maior parte do país, e Mato Grosso do Sul não foi exceção. E no frio é unanime uma coisa: ele dá mais fome! Mas como cozinhar algo gostoso para o almoço ou jantar nesse frio? Confira a receita de um delicioso macarrão cremoso de panela de pressão e economize na hora de lavar a louça, já que esta receita só gasta uma panela!

Ingredientes:

1 pacote do macarrão de sua preferência

400 g de molho de tomate

4 xícaras de chá de água fria

Sal a gosto

200 g de bacon picado

200 g de presunto picado

200 g de mussarela

250 g de creme de leite

Modo de Preparo:

Misture tudo em uma panela de pressão. Tampe-a e leve ao fogo médio.

Após pegar pressão, deixe cozinhar por 3 minutos e desligue o fogo. Doure o bacon em uma panela e depois escorra o óleo (essa etapa pode ser feita antes de colocar o macarrão para cozinhar). Adicione o presunto, a mussarela e o bacon ao macarrão.

Por último, adicione o creme de leite. Misture tudo em fogo baixo, até que o queijo derreta. Sirva em seguida.