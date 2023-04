Amas oferece curso online para Cartazista

Um antigo bolicheiro já dizia: “Loja atraente e organizada, cliente contente”. Ele atraia a clientela com inúmeros cartazes confeccionados em pedaços de tábuas pintadas de preto e mensagens promocionais escritas a giz. Na Campo Grande dos anos de 1950 e 60, poucos comerciantes varejistas utilizavam-se deste recurso.

Até os hoje a frase do varejista é atual e vivida, mesmo com o mundo tecnológico, o material utilizado, forma de produzir e, principalmente o engajamento profissional do setor no contexto supermercadista.

Seguindo o pensamento do antigo bolicheiro e com o intuito de deixar as lojas dos associados mais atraentes, a AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados traz o “Curso de Cartazista online”. São aulas gravadas voltadas para os profissionais responsáveis pelo cartazeamento da loja e demais interessados.

Inscrições

O curso é ministrado pelo administrador de empresas Adolfo Santana, e associados AMAS tem valores diferenciados, com descontos individuais e para grupos acima de 5 pessoas. Os valores incluem kit de materiais + frete + Certificado, enviado em PDF por e-mail ou Whats.

O kit de materiais possui Itens do kit do participante: 01 jogo de canetas poster preto (c/6); 10 cartazes amarelo liso 48×66; 01 jogo de canetas poster vermelho (c/6); 03 splashs amarelo oferta c/ aba 23x29cm; 03 cartazes de oferta 44x64cm; 01 régua de acrílico 60 cm; 01 limpador pit stop 500 ml (pesada); 01 folha com as dicas da montagem das letras; 01 caneta esferográfica azul; 01 folha com as dicas da montagem dos números. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected], ou (67) 3356-4450/ (67) 99610-9507.

