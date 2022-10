Homem agride esposa após ser questionado por estar bebendo

Uma mulher, de 29 anos, foi agredida pelo marido,30, na noite de ontem (2), em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, a vítima estava em casa quando o marido chegou. Ela o questionou por estar ingerindo bebida alcoólica, o homem não gostou e a acertou com socos no rosto.

Após a agressão, o autor iniciou ofensas dizendo que ela é uma “vagabunda” e tentou agredi-la novamente, a empurrando e acertando outro soco no rosto da vítima, fugindo do local em seguida.

Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada e realizou buscas, mas não o encontrou. A mulher foi levada ao pronto-socorro, pois estava com lesões no supercílio e no olho esquerdo.

