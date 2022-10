Águas Guariroba inicia obras do Projeto Escolas Saneadas

A Águas Guariroba inicia nesta terça-feira (4), às 14h, as obras do Projeto Escolas Saneadas, ação da concessionária que amplia o acesso aos serviços de água e esgoto tratados para 116 públicas da cidade. O projeto Escolas Saneadas beneficiará cerca de 50 mil alunos da rede de ensino estadual e municipal em Campo Grande.

O lançamento acontecerá no Ceint (Centro de Educação Infantil Tia Eva, na Rua Eva Maria de Jesus, número 346, uma das primeiras escolas a receber as obras. Além do Ceinf Tia Eva, a Escola Estadual Antônio Delfino Pereira também receberá as obras nesta primeira etapa do Projeto.

Ao todo, 27 mil metros de rede de esgoto serão implantados, obras que irão beneficiar a comunidade escolar e os moradores do entorno de cada unidade de ensino atendida neste novo projeto, ampliando ainda mais a cobertura de esgoto, que hoje chega a mais de 80% em Campo Grande.

Com informações da assessoria