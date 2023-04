Abertas as inscrições para o curso de preparação à adoção

O curso de preparação à adoção “Nasce uma Família”, uma das etapas do processo de adoção está com inscrições abertas até o dia 5 de maio. Com 240 vagas o curso terá seis turmas com 40 participantes cada . Realizado pela Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) em parceria com a Ejud-MS, o curso será ministrado no período de 8 de maio a 7 de julho, no formato EaD, com carga horária de 40 horas-aula – sendo 37 horas de atividades assíncronas e 3 horas-aulas síncronas.

O projeto do curso na modalidade à distância iniciou em 2019 pela Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) CIJ e vem ao encontro de um antigo desejo dos magistrados que respondem pela área da infância e juventude em todas as comarcas de MS, pois supre requisito essencial aos pretendentes à adoção. O objetivo geral do curso é habilitar pretendentes à adoção para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, o curso resulta em uma relevante ação em prol da luta contra o abandono e a colocação de crianças e adolescentes em uma família. Os que tiverem 100% de participação e cumprirem as atividades avaliativas, receberão o certificado para habilitação à adoção.

Para participar do curso, os pretendentes devem ser domiciliados em Mato Grosso do Sul, ter e-mail pessoal ativo e regular, computador com sistema operacional Windows 8 ou superior; navegador de internet, programa ou aplicativo leitor de PDF e sistema multimídia (caixa de som ou fones de ouvido), além do compromisso de realizar o curso respeitando os prazos das atividades avaliativas.

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://sejud.tjms.jus.br/

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Sancionada Lei estadual que incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes