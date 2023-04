Projeto cultural do governo, leva cultura e lazer para idosos em diversas cidades

A partir de maio, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Cultura (FCMS), dará início ao projeto Cultura em Movimento +60, cujo objetivo é proporcionar momentos de lazer e cultura para a população idosa de todo o estado. O projeto será inaugurado no dia 4 de maio com um baile realizado pela Banda Lilás no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, em Campo Grande.

Em todas as quintas-feiras, o projeto irá promover um baile em uma cidade diferente do estado. No dia 18 de maio, por exemplo, a cidade de Rochedo receberá o show da banda Beny. Ao longo do ano, os centros de convivência e CRAS também irão sediar eventos semelhantes.

O presidente da FCMS, Max Freitas, afirmou que além do Cultura em Movimento +60, em breve será lançado o edital Glorinha Sá Rosa, que tem como objetivo contratar artistas com mais de 60 anos em todas as áreas artísticas. Segundo o IBGE, nos últimos cinco anos, o número de pessoas idosas em Mato Grosso do Sul aumentou quase 100 mil, o que significa que cerca de 15% da população do estado tem 60 anos ou mais. Esse número cresce três vezes mais rápido que a média do restante da população.

Com informações da Fundação de Cultura

