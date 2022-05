“A tendência é poiar Eduardo Ridel para sucessão estadual”, diz Presidente nacional do PROS em MS

Em entrevista ao Portal O Estado Online, na tarde de hoje (20), o presidente nacional do PROS (Partido Republicano da Ordem Social), Marcus Vinícius Chaves de Holanda disse que, veio a Mato Grosso do Sul, com intuito de ouvir os pré-candidatos, reorganizar o partido e conversar com o PSDB, sobre o apoio quase certo ao candidato a governador pelo partido Eduardo Ridel.

“Nossa ideia é fazer essa prévia geral em todos os estado da federação. Mato Grosso do Sul é o quarto estado que estamos nos reunindo com as reginais. Todo esse esforço para termos certeza e avaliar as chapas fortes que trarão resultado para a nacional e fortalendo as reginais”, afirmou.

Holanda falaou também sobre a tendência em apoiar para o geverno estadual o do ex-secretário de Infraestrutura, Eduardo Ridel. “Apoiaremos para presidente da república, o pré-candidato Jair Bolsonaro, mas deixará a decisão a cargo dos estados.

“Nós da nacional apoiamos o Haddad nas últimas eleiçõespresidenciais, porém neste pleito já nas prévias decimos apoio a pre-candidatura ao atual presidente Jair Bolsonaro. Nos diretórios estaduais, vamos deixar paraque os presidentes regionais avaliarem as alianças e fecharem os apoios”, disse.

O presidente do partido afirmou que nas próximas duas semanas o partido fecha as parcerias nos apoio a candidatos para sucessões estaduais.

“Já fechamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Gioás. Aqui estamos estudando com, o Coronel Dr. Castilho Coaracipara que a legenda tenha perpectiva de fazer ummfederal e possivelmente dois estaduais. Nosso foco é o voto na legenda, pois isso dá resultado”, finalizou.

