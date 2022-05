Começou a 2ª fase da campanha de vacinação contra gripe e sarampo

Com foco em crianças comidades entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores e pessoas com comorbidades, a 2ª fase da campanha de vacinação contra influenza (gripe) e sarampo já está em andamento e vai até o dia 3 de junho em Campo Grande.

Segundo a Dra. Maria das Graças de Melo, imunologista em Campo Grande, “quando somos vacinados, além de nos proteger, também ajudamos a controlar, eliminar e até mesmo a erradicar muitas doenças causadas por vírus e bactérias”.

Maria também explica que as vacinas estimulam a produção de nossas defesas por meio de anticorpos específicos.

“As vacinas ensinam o nosso organismo a se defender de forma eficaz, e quando o “ataque” de verdade acontece, a defesa é reativada por meio da memória do sistema imunológico. É isso que vai fazer com que a ação “inimiga” seja muito limitada ou, como acontece na maioria das vezes, totalmente eliminada, antes que a doença se instale”, destaca.

Influenza

Neste ano, a vacina contra influenza já está atualizada contra as cepas que circularam no último ano: H3N2, H1N1 e Influenza B.

Entretanto, pessoas com febre não devem ser vacinas. Neste caso, é recomendado adiar a vacinação até a resolução do quadro febril, para que esses sintomas não sejam confundidos com reações à vacina.

Sarampo

O Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando a pessoa doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Ele já havia sido erradicado no país, mas voltou a atingir os brasileiros por conta da baixa adesão a vacinas.

Onde vacinar?

As duas vacinas podem ser feitas no mesmo dia. Para isso, basta procurar o posto de saúde mais próximo, munido de documento oficial com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

