A argila do Rio Paraguai vira arte

Tendo como inspiração a fauna e a flora do Pantanal e utilizando argila do Rio Paraguai o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano promoverá uma atividade nova que deve provocar criatividade nas crianças atendidas pela instituição. “A argila é abundante no Pantanal. Esta que vamos usar foi retirada das barrancas do Rio Paraguai. Trabalhar com argila é uma atividade que desenvolve muito as crianças. Enquanto vão brincando, desenvolvem a coordenação motora fina e outras habilidades”, explica a professora de artes do Moinho Cultural, Diana Oliveira, que fez a imersão com o apoio do Acaia Pantanal.

O desafio é que as crianças criem elementos da fauna e da flora pantaneira, apenas com argila. Todo o trabalho deverá ser usado também para o evento de encerramento da instituição, o Moinho In Concert, que este ano terá uma comemoração maior, por se tratar dos 18 anos da organização. O Moinho Cultural é uma OSC que oferece para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Corumbá, Ladário, Puerto Suarez e Puerto Quijarro, aulas de dança, música, tecnologia e informática.

Atualmente, o Instituto conta com o patrocínio máster via Lei de Incentivo Cultural do Instituto Cultural Vale, bem como, patrocínio da Bellalluna Participações LTDA, BRINKS, BTG Pactual, CaraÍ Empreendimentos LTDA, COMPER, Instituto Itaú Cultural, HINOVE, Rodobens e Criança Esperança, o fomento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, além da parceria com a J.Macêdo, Itaú Social e Fecomércio MS-SESC.