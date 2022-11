Vereador Vitor Rocha confirma reunião com prefeita

O médico e vereador, Vitor Rocha (PP) confirmou que amanhã (4), irá se reunir com a Prefeita Adriane Lopes (Patriota), sobre a possível ida dele para a secretaria de Saúde do Município.

Questionado sobre ser o “queridinho”, da prefeita ele apenas destacou “Da prefeita”, eu não posso dizer, mas a Casa apoia o meu nome”, garantiu o vereador que disse que irá sozinho nesta reunião de amanhã.

Os vereadores desde a saída do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), tem trabalhado nos bastidores para que seja substituído o secretário de Saúde atual, José Mauro Filho pelo médico Vitor Rocha, parlamentar da Casa. Mesmo após a prefeita dizer que não demitirá mais ninguém, as tratativas continuam em andamento e novos nomes em seu secretariado têm sido divulgados, como a recente nomeação da nova chefe de gabinete, Thelma Fernandes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.