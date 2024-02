MS tem maior abate de gado jovem

Recentemente, a Agrifatto, com escritório na capital paulista, divulgou um relatório especial sobre a produtividade da pecuária de corte brasileira. No material apresentado, a consultoria apontou a evolução dos principais gargalos tecnológicos da pecuária brasileira nas últimas décadas. “O Mato Grosso do Sul lidera essa estatística colocando 8,7 kg de carcaça/cab./mês nos seus animais, já que o Estado detém a quinta carcaça mais pesada do País (17,7 @/cab.) e também é o segundo Estado com mais participação de bovinos com menos de 24 meses (com esses representando 31% dos animais abatidos no Estado em 2023)”, relata a Agrifatto.

De acordo com a consultoria, a estratificação desses dados por Estado permite visualizar que, apesar do Rio Grande do Sul deter os animais mais leves do País, o Estado é o quarto em produção de carcaça por mês, perdendo apenas para o MS, MT e SP. A idade média dos bovinos abatidos no Brasil atingiu 32,9 meses em 2023, 1,47% menor que o registrado em 2013, estima a consultoria Agrifatto.

Os números oficiais – divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – apontam para uma participação de 83% dos bovinos com mais de 24 meses no total abatido no Brasil em 2023, enquanto que os animais com menos de 24 meses representaram os 17% restantes, acrescenta a consultoria.

Segundo a Agrifatto, além da idade, a consultoria analisou binômio “peso/idade”, que mostra uma queda no peso das carcaças de um ano para outro. Entre 2022 e 2023, o peso médio dos bovinos brasileiros recuou 1,77%, no entanto, a idade média também diminuiu – queda de 1,25% pela metodologia da consultoria.

