Programa Precoce/MS impulsiona produção e sustentabilidade na pecuária em 2023

O Programa Precoce/MS, que visa valorizar a produção de animais com qualidade de carcaça superior e a adoção de boas práticas agropecuárias, encerrou o ano de 2023 com um aumento no volume de gado abatido e ganhos de eficiência na pecuária estadual. Segundo dados da Coordenação de Pecuária da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o abate dentro do programa atingiu 1.395.610 animais no ano passado, representando um acréscimo de 3,4%, com 46.923 bovinos a mais em comparação com 2022.

O número total de bovinos abatidos ao longo do último ano alcançou 3.523.827 animais, sendo que 3.452.310 cabeças foram processadas em frigoríficos dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Considerando o total de animais abatidos no Programa, o índice de abate de animais precoces foi de 40,4%.

Os produtores rurais receberam quase R$ 117 milhões em incentivos no ano passado. Atualmente, o Precoce MS conta com 969 profissionais técnicos habilitados, 3.557 estabelecimentos rurais cadastrados e 26 frigoríficos credenciados.

Mudanças

Recentemente, o Precoce MS passou por um processo de modernização e agora opera sob novas regras, estabelecidas e publicadas na Resolução Conjunta Sefaz/Semadesc nº 90, de 13 de dezembro de 2023.

De acordo com a gestora do programa, Gladys Espíndola, para o cálculo do pagamento do incentivo do animal precoce abatido, haverá uma valorização diferenciada. Cinquenta por cento do valor do incentivo resultará do impacto da dimensão do processo produtivo (estabelecimento rural), enquanto os outros 50% estarão relacionados ao impacto da dimensão do produto obtido.

Ela destaca que, com a modernização do programa, serão implementados protocolos de produção nos estabelecimentos rurais envolvidos. “Neste processo, o papel das Organizações Associativas credenciadas pela Semadesc será ampliado, realizando trabalhos de verificação e validação do nível do sistema produtivo dos estabelecimentos cadastrados no Precoce/MS”, explicou.

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o programa é parte das políticas públicas do Governo e, graças ao seu apoio, tem registrado avanços consecutivos na busca por uma pecuária sustentável e no engajamento da classe pecuária.

“O resultado aponta o comprometimento dos produtores com o programa e a constante modernização que o Governo busca para se tornar um Estado Carbono Neutro. Fizemos adaptações no Precoce MS para obter cada vez mais qualidade de carcaça, em menor tempo, e oferecer mais apoio a quem utiliza técnicas modernas e sustentáveis”, enfatizou.

Com informações de Rosana Siqueira, Semadesc