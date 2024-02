Dezesseis apostas de MS são premiadas na Lotofácil; confira os números

Dezesseis apostas em Mato Grosso do Sul tiveram sorte na noite de sexta-feira (16), ao acertarem 14 dezenas do concurso 3030 da Lotofácil. Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), foram 13-17-08-05-25-18-22-04-10-03-14-24-01-06-15. Embora o prêmio máximo de R$ 6,8 milhões tenha sido destinado a três apostas, duas no Paraná e uma em São Paulo, as apostas sul-mato-grossenses também conquistaram valores significativos.

Os prêmios variaram entre R$ 968,36 e R$ 2.904,88, distribuídos em diferentes municípios do estado. Em Bataguassu, por exemplo, a Lotérica Bataguassu da Sorte premiou com R$ 968,36 uma aposta simples. Já em Campo Grande, a 13 de Maio Loterias e a Lotérica Center Norte Sul concederam o mesmo prêmio para apostas simples, enquanto bolões da Lotérica Santa Fé e Mestre do Bolão premiaram com R$ 1.936,72 e R$ 2.904,88, respectivamente.

Outros municípios, como Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas também foram contemplados com prêmios de R$ 968,36 a R$ 1.936,72, dependendo do tipo de aposta e da lotérica onde foram registradas.

Leia mais: