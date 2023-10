Equatoriana é presa com cloridrato de cocaína diluídos em produtos de cosméticos

Uma equatoriana de 31 anos foi presa na tarde de hoje (03) tentando entrar no Brasil com 13 quilos de cloridrato de cocaína diluídos em produtos de cosméticos, no Postos Esdras em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a equatoriana estava em um táxi, quando foi abordada pela fiscalização. Durante a vistoria, a mulher ficou nervosa e acabou entrando em contradição quando foi questionada o valor dos produtos e para onde estaria levando.

Diante das dúvidas, os servidores da Receita Federal com apoio dos cães da Polícia Militar, revistaram a bagagem e encontraram potes de cosméticos com os entorpecentes dentro.

A mulher foi presa e encaminhada, junto com os entorpecentes a Delegacia de Polícia Federal de Corumbá. Ela será autuada por tráfico de drogas, e legislação brasileira, caso seja confirmado, ela poderá pegar entre 5 a 15 anos de prisão em caso de condenação judicial.

