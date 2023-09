Tribunal do Júri da Capital tem 15 julgamentos pautados para setembro

Para o mês de setembro estão previstos 15 sessões de julgamento na 1ª e na 2ª Varas do Tribunal do Júri de Campo Grande. As sessões tem início na sexta-feira, dia 1º de setembro e se estendem até o dia 29 de setembro. Entre os casos a serem julgados no mês está o homicídio de jovem nos altos da Av. Afonso Pena. O júri está marcado para o dia 5 de setembro, na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, no dia 30 de outubro de 2021, próximo ao Bioparque do Pantanal, a vítima estava com um grupo de amigos e esbarrou em um amigo do acusado, que não gostou.

Em determinado momento, a vítima teria imitado um jovem conhecido do réu, quando este chamou a vítima para a briga, a qual recusou. No entanto, instantes depois, o réu pegou a arma que estava com o amigo e foi em direção a vítima, efetuando os disparos que levaram o jovem a morte. Para a acusação, o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

No dia 13 de setembro, vai a júri popular homem acusado de homicídio praticado no dia 13 de abril de 2021, no bairro Guanandi. Consta na denúncia que o réu mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira da vítima e com uma adolescente de 14 anos, fato que foi descoberto pela vítima que exigiu dinheiro do réu para não o delatar. Segundo as investigações, o réu praticou o homicídio por motivo torpe, porque a vítima teria descoberto o seu relacionamento com a adolescente e estava exigindo dinheiro. O acusado também teria utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento será realizado a partir das 8 horas, na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

No dia 15 de setembro vai a júri, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, homem acusado de tentativa de feminicídio. Ele também responde por lesão corporal contra o enteado e o filho. O fato ocorreu no dia 24 de março de 2022, no bairro Jardim Canguru, quando ele foi até a residência da ex-mulher e a agrediu com chutes, socos e golpes de faca, sendo que os filhos da vítima tentaram defendê-la.

No dia 19 de setembro vão a júri popular, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, duas mulheres e um homem acusados de matar, esquartejar e atear fogo em um casal. O crime ocorreu em agosto de 2021, no bairro Maria Aparecida Pedrossian. O trio será submetido a julgamento por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de fogo, de tortura, mediante recompensa e ocultação de cadáver

Está marcado para o dia 27 de setembro, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, o julgamento de homem acusado de matar mulher e ocultar o corpo no córrego Imbirussu. Consta na denúncia que no dia 7 de outubro de 2021 o réu, com o pretexto de levar a vítima para localizar possíveis relacionamentos extraconjugais de seu esposo, locou o veículo Toyota SW4. No trajeto, o réu sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima, tendo um deles atingindo sua cabeça, causando-lhe a morte. Em seguida, ele teria dirigido até a ponte do Córrego Imbirussu, no trecho do anel viário compreendido entre o bairro Indubrasil e o Município de Sidrolândia, e se desfez do corpo da vítima jogando-o no rio, com o intuito de ocultar o cadáver.

Ele também teria lavado o veículo e o encaminhado para um funileiro reparar os danos causados pelos disparos da arma. O crime teria sido praticado por motivo torpe, para garantir a posse de cartões e senhas que estavam com a vítima e pertenciam a mãe dela, com o intuito de proveito financeiro. O réu também teria agido mediante dissimulação, pois se aproveitou da situação de amizade que tinha com a vítima, fazendo com que ela o acompanhasse no veículo alugado e não desconfiasse de sua intenção homicida. Estes e outros julgamentos estão pautados para o mês de setembro. As sessões do Tribunal do Júri do Fórum de Campo Grande são abertas ao público e começam sempre às 8 horas.

