34º Corrida Ciclística e de Pedestres acontece no dia do trabalhador em Nova Andradina

Acontece na quarta-feira mais uma edição Corrida Ciclística e de Pedestres do Trabalhador na cidade de Nova Andradina. Ação tradicional será no dia do trabalhador em comemoração aos 65 anos da cidade com programação que inclui shows, eventos culturais e competições esportivas.

A corrida é uma das principais provas do atletismo em Mato Grosso do Sul e está em sua 34ª edição. Podem participar pessoas de diversas idades.

Itinerário da Corrida na Cidade

Com um percurso desafiador e cênico traçado pelas principais ruas e avenidas da cidade, a Corrida Ciclística e de Pedestres do Trabalhador promete oferecer uma experiência única para os atletas e uma celebração para a comunidade local.

A largada para a corrida pedestre está prevista para às 7h na Avenida Eurico Soares de Andrade, ao lado do Ginásio de Esportes “Irmãos Brás Sinigáglia”. A prova terá um percurso de 5 quilômetros e duração máxima de uma hora, com a premiação marcada para às 8h. Para os adeptos do ciclismo, as provas de Moutain Bike e Speed terão início às 10h, com a premiação programada para às 13h.

O evento é organizado pelo Governo Municipal, por meio da Fundação Nova-Andradinense de Esporte e Lazer (FUNAEL), com o apoio da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo.

A população de Nova Andradina e cidades vizinhas participam do evento, tradicional na cidade.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.