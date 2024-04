Prefeitura se aproxima de iniciar obra de drenagem e pavimentação no Jardim Itatiaia

A Prefeitura de Campo Grande deu início à concretização de uma obra esperada há décadas pelos moradores do Jardim Itatiaia: pavimentação e drenagem. A obra de grande importância para a região irá integrar a outras execuções importantes, como o reordenamento da rotatória da Avenida Três Barras e a revitalização da Lagoa Itatiaia.

O processo para a pavimentação do bairro iniciou com a publicação no Diário Oficial de Campo Grande, da Concorrência Eletrônica (CE nº 001/2024) lançada pelo Município em 23 de abril. A sessão eletrônica está agendada para 09/05/2024 às 8h, e é um marco para a Prefeitura, que efetivamente se torna referência na aplicação da Nova Lei de Licitações. Na próxima semana, durante a sessão serão abertas as propostas das empresas interessadas em executar a obra.

Na primeira etapa do projeto de drenagem e pavimentação no Jardim Itatiaia, serão contempladas as ruas Assef Buainain, Aury Vasconcelos, Avelina Costa de Andrade, Ayd Saravy de Souza, Bráulio de Souza, Erci Cunha Martins, Jorge Luis Anchieta Curado, Manoel Olegário da Silva, Norberto Ribeiro de Souza, Santa Marina, Sebastião dos Santos e Ubaldino Saravy. O projeto está orçado em R$ 6.920.442,02.

A revitalização da Lagoa Itatiaia está em execução. Será investido R$ 1,2 milhão em recursos do Governo Federal e contrapartida municipal. Serão construídos playground, área de convivência, palco, redário, estação de ginástica, fonte interativa, bancos de concreto, calçadas com acessibilidade, pista de caminhada, decks e uma passarela (píer) de 40 metros.

