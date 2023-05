Jerson Domingos prefere não especular sobre pedido da PGR

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Conselheiro Jerson Domingos disse que não cabe a ele especular sobre o destino dos três conselheiros afastados por determinação do Superior Tribunal de Justiça. “O que eu tinha que fazer que era cumprir a determinação do presidente do STJ sendo que a partir daí teremos que esperar por novas determinações não cabendo nenhuma especulação sobre o caso que deve seguir seu trâmite conforme o que determina a Lei“, essa foi a afirmação do Conselheiro.

Para Jerson Domingos o que existe nesse momento é o afastamento dos conselheiros e uma investigação em andamento e aos da ele coube manter o Tribunal de Contas cumprindo a sua função. Com relação à posição da Procuradora Geral da República trata-se de uma manifestação normal e aos conselheiros através de seus advogados a apresentação de suas respectivas defesas, conforme estabelece a Lei.

Como relação aos desdobramentos Jerson Domingos também disse que não pode se manifestar uma vez que hoje os três são conselheiros suspenos e não existe nenhuma situação nova. Estamos aguardando o desenrolar dos acontecimentos, pois como cidadão e presidente do Tribunal é isso que cabe a mim, deixando as especulações de lado“, concluiu Jerson Domingos.

