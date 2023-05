Cassems realiza nova edição do ‘Casal Grávido’ neste sábado em Campo Grande

Evento acontece na sede da Caixa dos Servidores, a partir das 7h30, é gratuito e oferece acolhimento às famílias que aguardam a chegada do bebê

No próximo sábado (13), às 07h30, pais e mães beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), terão a oportunidade de participar do “Casal Grávido” que desta vez, será realizado na sede da Caixa dos Servidores, localizada na Avenida Antônio Maria Coelho, nº. 6065.

A iniciativa é um dos programas de prevenção desenvolvidos pela Cassems e segundo a diretora de assistência à saúde da Cassems e médica ginecologista obstetra, Maria Auxiliadora Budib, o objetivo do Casal Grávido é preparar a gestante e sua família, para a chegada do bebê. Levando informações sobre o ciclo gestacional, o pós-parto, a amamentação e o cuidado no primeiro ano de vida do bebê.

O encontro será conduzido por uma equipe multidisciplinar formada por médica ginecologista e obstetra, pediatra, anestesiologista, nutricionista, educadora física e uma enfermeira da amamentação.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do telefone: 99974-0599.