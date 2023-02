TCE-MS elege chapa com Jerson Domingos para presidência

Edição extra do Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira, 23 de fevereiro, trouxe o despacho da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS (Secex) com a inscrição de uma chapa para a eleição dos Membros do Corpo Diretivo do TCE-MS para o biênio 2023-2024.

A chapa é composta pelos conselheiros Jerson Domingos para a presidência; Flávio Kayatt para a vice- -presidência; e Osmar Domingues Jeronymo para a corregedoria-geral. Segundo o despacho da Secex, a chapa cumpriu todos os requisitos do Edital de Convocação Eleitoral TC/MS, de 8 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 3336 – Edição Extra, de 8 de fevereiro de 2023, estando apta a participar do processo eleitoral.

O prazo para o registro, na Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, de chapas concorrentes, encerrou às 13h dessa quinta-feira (23). O processo eleitoral ocorrerá em sessão especial no dia 24 de fevereiro de 2023, às 10h, no Plenário Celina Martins Jallad.