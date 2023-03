Fundtur MS é parceira do Convention de Bonito em famtour para estreitar relacionamento

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e o Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB) recepcionaram na noite de domingo (19), com um jantar no Hotel Marruá, os agentes de viagem que participam de um famtour promovido pela Operadora BestBuy Travel na Capital do Ecoturismo. A viagem é destinada aos agentes que mais pontuaram durante o período de venda do destino, entre dezembro de 2022 e fevereiro deste ano.

O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, fala sobre o apoio ao famtour da BestBuy. “Para nós é muito importante e está dentro das estratégias da Fundtur de trazer operadores de turismo para os destinos de MS. Entendemos que quanto melhor o nosso relacionamento com os operadores, mais produtos de Mato Grosso do Sul estarão nas prateleiras das agências de turismo. Temos certeza que os profissionais que vierem ao famtour organizado pela BestBuy ficaram encantados com os atrativos e experiências que tiveram no Mato Groso do Sul. Sem dúvida isso vai fortalecer nossa parceria e aumentar as vendas que, claro, é o objetivo”, pontua Wendling.

Durante o receptivo, que contou com a presença do chef Sylvio Trujillo, associado do Bonito Convention, na apresentação e elaboração do menu regional, a representante da Fundtur/MS, Juliana Queiróz, gerente de Marketing, detalhou o trabalho do Estado e do trade turístico para integrar o Pantanal e Bonito. Ela reforçou que os principais destinos devem ser comercializados pelos operadores como a mesma viagem e rota, que conta com 11 municípios e tem a governança do Bonito Convention.

“Como disse o diretor-presidente da FundturMS, essas ações são importantes para estreitar o relacionamento com operadores de turismo para os nossos destinos. Todo profissional de viagens que participa de um Famtour por aqui, fica encantado com a experiência na estrutura, qualidade e segurança das atividades de ecoturismo na região de Bonito/Serra da Bodoquena”, disse Juliana.

Roteiro da visita

A BestBuy, localizada em Jundiaí (SP), selecionou seis agentes de diferentes estados brasileiros para conhecer Bonito e região. No roteiro, o primeiro dia (segunda-feira, 20) já começou no cartão postal da cidade com a visitação na gruta do Lago Azul e flutuação na Nascente Azul e uma aula sobre conservação da espécie no Projeto Jiboia. No segundo dia, passeio de trilhas e cachoeiras na Fazenda Ceita Corê, cavalgadas no Recanto do Peão e um jantar pantaneiro. Na quarta-feira (22), os agentes conheceram a Gruta Catedral e aproveitaram o restante do dia no balneário Porto da Ilha. Finalizaram o roteiro no Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo, em Campo Grande nesta sexta-feira (24).

Mercado americano

Participaram do jantar de boas-vindas oferecido pela Fundtur/MS e Bonito Convention os empresários Gisele Abrahão (CEO) e Christopher Kohl, da empresa GVA Global Vision Access, que faz parte do plano de expansão da Fundação para entrada e relacionamento com o mercado americano para ampliar a promoção e comercialização dos destinos de Mato Grosso do Sul. O casal veio conhecer alguns atrativos para entender como funciona na prática o ecoturismo na rota Pantanal Bonito.

Assessoria de Imprensa da Rota Pantanal Bonito, com informações de Débora Bordin, da FundturMS

Fotos: divulgação @visitmsoficial