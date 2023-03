Carro capota na BR 163 e motorista é retirado das ferragens

Neste sábado (25), bombeiros socorreram um homem de aproximadamente 40 anos, que trafegava com um veículo Renault logan na BR 163 sentido MS 010 quando perdeu o controle do veículo e capotou.

O carro foi parar dentro da curva do anel rodoviário, com o impacto umas das rodas (traseira do lado do motorista) que saiu , foi preciso usar um desencarcerador para retirar a vítima.

O motorista aproximadamente 40 anos foi encaminhado para santa casa com escoriações leves e suspeita de fratura no braço esquerdo. PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu suporte no local.

