Feira de Artesanato, ‘Museu das Ilusões’ e ‘Labhits Pop’ animam o fim de semana

Começou, nessa quarta- -feira (22), no Círculo Militar, a feira “Mãos que Criam”, que faz parte da 15ª Semana do Artesão. A mostra conta com 150 artesãos, inclusive de oito etnias indígenas de 13 cidades de Mato Grosso do Sul e pode ser visitada das 14h às 22h, até domingo (26). A entrada é gratuita. Este ano, estão sendo homenageadas três artesãs: Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri, que contribuíram muito para o artesanato sul-mato- -grossense, com peças comercializadas em diversas feiras nacionais e internacionais.

Também estão sendo oferecidas diversas atividades gratuitas ao público, como oficinas de artesanato, aulas de modelagem em argila, macramê, trançado de fibras naturais e oficina de cerâmica, para crianças. As produções das peças artesanais expostas na feira revisitam o Pantanal, populações indígenas, o intercâmbio cultural favorecido pelas divisas e fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório, oriundo de várias partes do país e do mundo.

Para quem está em busca de teatro neste fim de semana, tem o espetáculo “As Preciosas”, na Casa de Ensaio, inspirado no livro “Na Companhia de Bela”, de Susana Ventura, Cassia Leslie e Roberta Asse. Em cartaz até domingo (26), com duas sessões, às 19h e às 20h30, a peça conta a história de três funcionárias da máquina do tempo da humanidade, localizada fora da Terra. Eva, decidida, consciente, movida pela urgência de encontrar um caminho para um mundo onde todos possam viver; Madalena, a mais nova, leve, sonhadora, que acredita que tudo é possível e Luci, a mais velha, debochada, engraçada e calma, consciente do fracasso do mundo e do seu próprio, em mudá-lo. Interpretadas por Lívia Lopes, Renata Cáceres e Kelly Figueiredo, respectivamente, as personagens acompanham, na grande máquina, todos os acontecimentos e movimentos vividos no planeta em que elas já estiveram, em algum momento. Os ingressos para o espetáculo estão sendo vendidos no site: https://www.sympla.com.br/ evento/as-preciosas/1921244.

Se você é fã de ciências e ilusão de óptica, ainda mais com espaços instagramáveis, o lugar ideal é o “Museu das Ilusões”, o único do gênero, na América Latina. Entre as atrações que brincam com sua mente, estão a Casa Invertida, Sala Antigravidade, Sala do Infinito, Sala dos Gigantes, Cadeiras Confusas, Cadeiras da Ilusão, e Einstein Face a Face. Além de entreter o público com momentos fora da realidade, de forma interativa, o museu traz conhecimentos sobre ilusões visuais, mensagens subliminares e uma chacoalhada no cérebro, desafiando a certeza do visitante. O museu está na praça central do shopping Bosque dos Ipês, de terça a domingo, durante o horário de funcionamento do shopping, no entanto, fecha uma hora antes, fique atento! Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site https:// www.museudasilusoes.com.br.

E agora, aos amantes do estilo musical pop, atenção! Terá o primeiro “Labhits” em tributo ao pop no sábado (25), no Blues Bar. Serão quatro vozes em apenas uma noite, com muitos sucessos da década de 2000, em que você vai ouvir músicas de Miley Cyrus, Lady Gaga, Beyoncé e Rihanna. Os ingressos já estão no terceiro lote e, para comprá-los, acesse: www.sympla.com.br/ bluesbarms.

Blues Bar

Tatu Bola

O grupo “Pagodio” anima o Tatu Bola, das 15h às 19h, de sábado. A cantora Ellen Américo leva o melhor do MPB, a partir das 20h, encerrando às 23h59.

Shopping Bosque dos Ipês

No sábado tem diversão para toda a família! Tem Sesc no Bosque, com contação de histórias da Cia HabiliDoces, às 15h, na Arena Bosque. O repertório é voltado para a magia do circo e dos personagens em pernas de pau. O “Museu das Ilusões” funciona das 10h às 22h, na praça central do shopping, com uma exposição que te leva a um passeio divertido pela ciência, para brincar com a mente. Ingressos à venda na bilheteria e no site: https://www.museudasilusoes.com.br. Ainda no sábado, tem futebol na praça de alimentação, com transmissão ao vivo do amistoso da seleção brasileira: Brasil e Marrocos se enfrentam às 18h.

Shopping Campo Grande

A “Temporada Gourmet” traz menus completos com preços únicos, que vão desde R$ 12,90 em cafeterias a R$ 74,90 em restaurantes mais sofisticados e, para conferir a lista completa dos mais de 20 estabelecimentos participantes, acesse: https://qrco. de/menuTG. Na praça central do shopping acontece a “Expo Índia”, com produtos a preços acessíveis, como roupas típicas, sapatos, perfumes, joias, acessórios e muito mais.

Shopping Norte Sul Plaza

Neste sábado, tem espetáculo infantil gratuito com New York Circus, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc e Sinsalabim apresenta: Encontro Mágico com personagens “Mônica e Cebolinha”, às 18h30, ao lado da loja Casas Bahia, com atendimento por ordem de chegada. E das 15h às 20h tem jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer, no Espaço Sesc.

26/3 – Domingo

Tatu Bola

Domingo tem Galera do Pagode 90, das 15h às 19h, animando os campo-grandenses no Tatu Bola e música pop com Caio Mendes, a partir das 20h. Mais informações podem ser conferidas no Instagram: @ tatubola.bar

Shopping Bosque dos Ipês

A partir das 11h de domingo, tem missa no Bosque, uma ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande, no Espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1° piso. Também tem Sesc no Bosque, na praça de alimentação, com música de João Paulo Pompeu, que leva um breve resumo de sua trajetória, em que interpreta desde músicos regionais, como Almir Sater e Paulo Simões, a nomes da MPB nacional e do pop rock. E se você pretende visitar o “Museu das Ilusões” no domingo, o horário de funcionamento é das 12h às 20h, com entrada até às 19h, na praça central. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria e on-line, pelo site: https:// www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Domingo é o último dia de “Temporada Gourmet”, no shopping Campo Grande. O cardápio das cafeterias, com valor de R$ 12,90, possui opções de doce ou salgado simples com uma bebida. A praça de alimentação dispõe de uma variedade de pratos com bebida, pelo valor de R$ 29,90. Já nos restaurantes, é possível saborear menus com preços únicos de R$ 54,90 com entrada, prato principal e sobremesa. Se ainda estiver em dúvida sobre qual estabelecimento visitar, acesse https://qrco.de/menuTG. Também tem a “Expo Índia”, que está movimentando a praça central desde o dia 18 de março, com diversas opções em móveis e itens de decoração, que trazem a cultura e a tradição dos indianos à Capital.

Shopping Norte Sul Plaza

Contação de histórias com Trupe Guavira, às 15h e às 16h30, movimentam o Espaço Sesc no domingo, além do “Passeio de Trenzinho Giggio” e da “Slimeria”, que acontecem todos os dias, no shopping Norte Sul Plaza.

