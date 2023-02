Mulher é esfaqueada pelo ex-marido durante trajeto de ida ao trabalho

Uma mulher, ainda não identificada, foi esfaqueada pelo ex-marido, no início da tarde desta terça-feira (28), em uma galeria de lojas na Rua Francisco Pereira Coutinho, no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande.

Segundo informações, a vítima trabalha como monitora de alunos de uma escola infantil da região e estava a caminho do trabalho, quando foi abordada pelo ex no meio da rua. Os dois então começaram a discutir e o homem passou a agredi-la. Neste momento a mulher entrou em uma galeria de comércios movimentada, para se desvencilhar do autor que a perseguiu mesmo assim e passou a esfaqueá-la nas costas, abdômen e pescoço.

Um adolescente, de 17 anos, que presenciou a agressão, contou que acabou segurando o homem e desferiu três socos contra ele, após ver a vítima sendo agredida. Embora não conheça o casal, ele resolveu intervir ao ver a mulher ser puxada pelo braço e pelo pescoço. “Ele desceu batendo nela. Ela entrou aqui [na galeria] e eu achei que ela ia ser socorrida, mas o povo não fez nada, só ficou olhando ela levar as facadas, ai eu desci e tirei ele de cima dela, dei os socos e ele correu, eu fui atrás e nisso estava passando a polícia militar que começou a ir atrás dele”, disse.

A vítima foi resgatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado grave para uma unidade de saúde. O agressor foi detido e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Conforme a delegada Karen Viana de Queiroz, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), o homem responderá por tentativa de feminicídio e está preso em flagrante. Algumas testemunhas do caso devem ser ouvidas ainda hoje.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.