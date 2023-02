Primeira reunião da CCJ analisa 23 projetos nesta terça

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta terça-feira (28) a primeira reunião de 2023, a partir das 8h30, no Plenário Edroim Reverdito, na Capital.

Na ocasião serão analisados 23 projetos, 26 ofícios e 14 vetos. Entre as propostas que serão analisadas pela comissão estão projetos apresentados pelos vereadores e pelo Executivo. Confira aqui a pauta completa.

As reuniões públicas, com transmissão pelo Facebook e Youtube da Câmara Municipal, tiveram início em 2021, ano em que a CCJ analisou 608 projetos de lei.

A CCJ é formada pelo presidente, vereador Otávio Trad, pelo vice-presidente, William Maksoud, e pelos membros Clodoilson Pires, Paulo Lands e Papy.

