Meeting Nacional de Judô acontece pela primeira vez em MS

Com a participação de quase 400 judocas de 94 clubes, Campo Grande foi escolhida para sediar, pela primeira vez, o Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21 de judô. A competição terá disputas no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), no sábado (4) e domingo (5). O evento tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o Meeting é uma das principais competições nacionais para as equipes de transição do judô brasileiro. Um lugar no pódio do campeonato rende pontos ao ranking nacional da base e, juntamente às outras competições do calendário da CBJ ao longo do ano, define os representantes do país em estágios internacionais e em competições maiores, como o Pan-Americano e Mundial.

Além disso, o Meeting integra o ciclo olímpico com foco na Olimpíada de Paris-2024. Segundo a CBJ, vão participar do Meeting os 12 melhores colocados na Seletiva Nacional, além dos classificados até a quinta posição em campeonatos brasileiros, Jogos da Juventude e eventos internacionais.

Mato Grosso do Sul terá a participação de 28 atletas, de seis clubes: Associação Atlética Judô Futuro, Associação Cano de Judô, Associação Yada de Judô, Associação Desportiva Moura, Clube Sakurá de Judô e Judô Clube Rocha/Rádio Clube. “Os principais jovens nomes da modalidade estarão em Mato Grosso do Sul. É um orgulho poder receber e acompanhar de perto esses judocas, que podem, quem sabe, representar nosso país numa Olimpíada”, destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Leia mais: Anfitrião, MS disputará Meeting de judô

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.