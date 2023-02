Anfitrião, MS disputará Meeting de judô

Competição sub-18 e sub-21 acontece no fim de semana

Mato Grosso do Sul tem 26 inscritos para o Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21. Uma das principais competições nacionais para as equipes de transição do judô brasileiro acontece sábado (4) e domingo (5), no Ginásio Guanandizão.

Segundo levantamento feito pela reportagem de O Estado, com base na lista publicada no site da CBJ (Confederação Brasileira de Judô), dos 387 inscritos para o evento que acontece pela primeira vez no Estado, os anfitriões estarão ausentes de nove disputas por medalhas.

De acordo com a programação prevista, os judocas de 94 clubes farão a pesagem oficial para a categoria sub-18 na noite de sexta-feira (3), em um hotel da Capital. No mesmo Brasileira de Judô), dos 387 inscritos para o evento que acontece pela primeira vez no Estado, os anfitriões estarão ausentes de nove disputas por medalhas.

No sábado, os combates começam às 9h, com as primeiras finais da sub-18 marcadas a partir do meio-dia. As lutas retomam às 15h com as decisões sendo por volta das 17h30. No domingo, serão conhecidos os melhores da sub-21.

Destaques de fora

Alguns dos principais talentos do país da modalidade devem desembarcar em Campo Grande. Entre eles os medalhistas de 2022 em mundiais da base: Kaillany Cardoso (63 kg/Sub-21), Bianca Reis (57 kg/ Sub-21) e Gabriel Pereira (+90 kg/Sub-21).

Neste ano, a CBJ aumentou os critérios de classificação para o Meeting. Agora, os 12 melhores colocados na Seletiva Nacional estão aptos a participar, além dos classificados até a quinta posição em Campeonatos Brasileiros, Jogos da Juventude e eventos internacionais.

Um lugar no pódio do Meeting rende pontos ao ranking nacional da base e, juntamente com outras competições do calendário CBJ ao longo do ano, define os representantes do país em estágios internacionais e em competições maiores como os Campeonatos Mundial e Pan-Americano.

Em 2022, as Seleções Brasileiras Sub-18 e Sub-21 conquistaram 55 medalhas, inclusive quatro pratas em Mundiais.

MS na luta: Confira os judocas inscritos por MS

SUB-18

Masculino Superligeiro (-50kg)

1 – Andrey da Silva Pissini Kuttert (Associação Yada)

Masculino Ligeiro (-55kg)

2 – Marcos Paulo Corrêa da Silva (Clube Rocha/Rádio Clube)

Masculino Meio-Leve (-60kg)

3 – Artur Teixeira Correa (Associação Cano)

Masculino Leve (-66kg)

4 – Elias Rodrigues Moreira Neto (Associação Judô Futuro)

5 – Thiago Henrique Soares (Clube Rocha/Rádio Clube)

Masculino Meio-Médio (-73kg)

6 – Henrique Biscaro de Sena (Associação Judô Futuro)

7 – Nalbert dos Santos Lemos (Clube Rocha/Rádio Clube)

Masculino Médio (-81kg)

8 – Pedro Barbosa Doreto Silva (Associação Yada)

Masculino Meio-Pesado (-90kg)

9 – Gabriel Arruda da Silva (Clube Sakurá)

Masculino Pesado (+90kg)

Sem representante de MS

Feminino Superligeiro (-40kg)

Sem representante de MS

Feminino Ligeiro (-44kg)

10 – Vitória dos Santos Martini (Clube Sakurá)

Feminino Meio-Leve (-48kg)

Sem representante de MS

Feminino Leve (-52kg)

11 – Rafaela Rocha da Silva (Clube Rocha/Rádio Clube)

Feminino Meio-Médio (-57kg)

12 – Mirella Santos de Souza (Clube Sakurá)

13 – Olga Bertozi de Souza Vasconcelos (Clube Rocha/ Rádio Clube)

Feminino Médio (-63kg)

14 – Ana Clara Pereira Leite Demarco (Associação Moura)

Feminino Meio-Pesado (-70kg)

15 – Stefanny Mendes Carbonaro (Associação Yada De Judô)

Feminino Pesado (+70kg)

Sem representante de MS

SUB-21

Masculino Ligeiro (-60kg)

1 – Geovani Vascão Ferreira (Clube Rocha/Rádio Clube)

Masculino Meio-Leve (-66kg)

Sem representante de MS

Masculino Leve (-73kg)

2 – João Pedro Borges de Novais (Clube Sakurá)

Masculino Meio-Médio (-81kg)

Sem representante de MS

Masculino Médio (-90kg)

3 – Nycollas Rafael Pereira Lopes (Associação Cano)

Masculino Meio-Pesado (-100kg)

Sem representante de MS

Masculino Pesado (+100kg)

4 – Breno Dias Duarte (Associação Cano)

5 – Pedro Henrique Martins Braga (Associação Yada)

Feminino Ligeiro (-48kg)

Sem representante de MS

Feminino Meio-Leve (-52kg)

Sem representante de MS

Feminino Leve (-57kg)

6 – Letícia Vieira Sarubbi Mariano (Clube Rocha/Rádio Clube)

7 – Milena Maria Pereira Leite Demarco (Associação Moura)

Feminino Meio-Médio (-63kg)

8 – Maria Júlia Siqueira Moreira (Associação Moura)

Feminino Médio (-70kg)

9 – Julianna da Silveira e Silva (Clube Rocha/Rádio Clube)

10 – Nathália Camily Gomes de Arruda (Associação Judô Futuro)

Feminino Meio-Pesado (-78kg)

11 – Ana Carolina Ajala Spessoto (Associação Yada)

SUB-21

Feminino Pesado (+78kg)

Sem representante de MS

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.