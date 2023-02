Quadrilha é presa por financiar e enviar drogas para dentro de presídio

A Polícia Militar e Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) realizaram, na manhã desta sexta-feira (03), a “Operação Mavic” onde foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão contra envolvidos em envolvidos e associação ao tráfico em Três Lagoas e Campo Grande.

Segundo a Rádio Caçula, o crime era realizado com a ajuda de drones, para que os entorpecentes entrassem no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, contando com o apoio dos policiais da SIG, GARRAS e da Polícia Penal.

As ações visam a existência de uma associação criminosa no município, voltada para cometer o crime de tráfico, que transportaria celulares e drogas para dentro da unidade penal, onde há 3 meses, os investigadores da 3°DP prenderam um homem de 29 anos oriundo de São Paulo, que tinha a função de pilotar os drones que iriam para o presídio.

Os presos em Três Lagoas eram responsáveis pelo arremessar para o interior da penitenciária, e os presos em Campo Grande eram responsáveis por financiarem o esquema criminoso.

Segundo o delegado Fernando Casati, durante as buscas, foram apreendidos também uma arma de fogo calibre.22 com seis munições intactas, uma caixa de drone e celulares, usados para pilotar os aparelhos.

Além da participação no tráfico, um dos autores possui participação em um “Tribunal do Crime” ocorrido em Três Lagoas. Depois de detidos, todos foram encaminhados ao Presídio de Segurança Média, onde ficam a disposição da justiça.

As investigações continuam visando identificar mais envolvidos na organização criminosa.