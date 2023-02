Último esquenta Farofolia acontece neste domingo

O esquenta para o Carnaval 2023 terá sua última edição neste domingo, 05 de fevereiro, a partir das 16 horas, na Estância das Flores. A entrada é gratuita. A festa tem line up de DJs regionais, que tocam playlists que vão do pop ao pagode. A festa tem set dos DJs Abhnerrr, Gustavo Freitas, Ladyafro, Rene, Renatudo, Nuala, Annovisk, Gaga Funkeira, Dani X e Fábio Jara. Miss Violência e a drag queen Samantha Blossom recebe os convidados durante o Farofolia.

De acordo com o produtor do bloco, Thallyson Perez, o Farofolia se encaminha para o seu segundo ano de existência e já é considerado o maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul. “Dia 17 de fevereiro estaremos na rua Doutor Temístocles, na Esplanada Ferroviária, prontos para receber todos que queiram curtir a folia com a gente”, finaliza Perez.

Serviço – A última edição do Esquenta Farofolia acontece na Estância das Flores, localizada na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484 – Cel. Antonino. A entrada é gratuita.

