Morador encontra explosivo e polícia isola rua na Vila Planalto

A Polícia Militar, precisou isolar trecho da Rua, Santos Dumont, após morador ter encontrado artefato explosivo, na tarde desta sexta-feria (20), na Vila Planalto, em Campo Grande.

Conforme a PM, o explosivo é de uso do Exército, porém após avaliação a guarnição descobriu que não havia risco de detonação.

O artefato foi recolhido pelo morador próximo à Orla Morena, e ele teria levado o objeto para casa, o que, não é recomendado pelas forças de segurança e na sequência, acionou a polícia.

Para assegurar os moradores da região foi necessário isolar a região, onde fica a casa do morador que encontrou o explosivo. Equipe especializada do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), foi chamada e fez a remoção do explosivo.

A orientação da polícia nestes casos é de manter a distância e acionar imediatamente o 190, telefone da Polícia Militar.

