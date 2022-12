Advogado lança livro e debate políticas habitacionais

” A Atividade Fomento e os Programas Habitacionais do Minha Casa Minha Vida ao Casa Verde Amarela”. É nome do livro que o Advogado Andrey Menezes Lorenzetto está lançando pela Editora Ítala em evento que acontecerá na próxima terça-feira as 18 horas na ESA, Escola Superior de Advocacia. Trata-se de uma obra que analisa técnica os dois principais programa que habitacionais da história recente do país.

“Trata-se de uma análise técnica sob perspectiva igualitarista escrito num momento em que o Minha Casa Minha vida foi substituído pelo Casa Verde Amarela e agora vivemos a possibilidade do surgimento de um outro programa de política habitacional no país”. É que afirma o autor que disseque teve a ideia de escrever a obra quando ainda estava pensando sobre no tema da sua dissertação.

Equívocos e acertos nos dois programas são listados nas páginas da obra e até apresentadas teses sobre a importância de se incentivar as parcerias privadas como forma de acelerar a política habitacionais. Andrei fez questão de declarar que a obra não entra no viés político mas apenas lança um olhar técnico sobre a política habitacional proposta pelos dois programas.