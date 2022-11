Cantor e compositor Erasmo Carlos morre um dia após ter sido internado

Com mais de 600 músicas compostas, morre no final da manhã desta terça-feira (22), o astro da MPB e um dos precursores do rock no Brasil no início da carreira musical no final da década de 1950, Erasmo Carlos, aos 81 anos, após ter sido internado ontem (21), no Hospital Barra D’or, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Erasmo Carlos havia recebido alta hospitalar no início de novembro, depois de 9 meses, mas precisou ser intubado na segunda-feira também por consequência de infecção pulmonar. O “Tremendão”, passou pela COVID-19 no ano passado e também, no mesmo ano, revelou que havia vencido um câncer no fígado, após tratamento ao longo de 4 anos em sigilo. Ele foi um dos premiados do Grammy Latino 2022 no dia 17 de novembro, em Las Vegas.

Ele venceu a categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa da premiação com o álbum “O futuro pertence à … Jovem guarda”. No total, o cantor simpático e vascaíno foi premiado com quatro Grammy’s internacionais, sendo um dos principais representantes da música brasileira no mundo. Acesse também: Receosos, campo-grandenses esperam vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo

