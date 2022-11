Ortoestética comemora milésimo paciente oferecendo qualidade e tecnologia em serviços odontológicos

Para comemorar e consolidar a qualidade na prestação de serviços odontológicos, a Clínica Odontológica Ortoestética faz a “Festa do Milésimo Cliente” nesta terça-feira (1). A comemoração terá shows com músicos locais, além de um happy hour que começa às 18h, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Ao Portal O Estado Online, um dos responsáveis pela clínica, Rafael Rotta, fala da história de dedicação e luta com objetivo em manter a qualidade no atendimento e oferecer um preço acessível, na prestação de serviços ortodônticos e de harmonização facial.

“Minha esposa, cirurgiã dentista implantodontista, já trabalhava prestando serviços a oito clínicas aqui em Campo Grande. Com essa experiência e pelo reconhecimento dos próprios pacientes, ela que já atuava há mais de 15 anos na área de implantodontia. Ela era chamada para atender os casos mais graves em outras clínicas. Entendendo a necessidade de valorizar o trabalho, resolvemos há dez meses abrir a clínica”, revelou o empresário.

No local, segundo Rafael, os equipamentos e instrumentos utilizados são de última geração. Ele afirma ser o diferencial da unidade de atendimento em saúde bucal. “Começamos desenhar a clínica de dentro para fora. Pensamos juntos como faríamos para que o paciente entrasse e fosse atendido com todos os equipamentos necessários sem precisar se deslocar”, relata Rafael.

No local, o paciente faz uma avaliação sendo encaminhado a todos os atendimentos que necessita, além de ter a facilidade fazer os exames de imagens, dentro do prédio onde faz tratamento. “Aqui temos Raio-X, Digitalizador, Panorâmica, tomografia, vários equipamentos que outros estabelecimentos não dispõem devido ao investimento. Isso tudo para melhorar e entregar procedimentos melhores aos nossos pacientes”, explicou Rafael.

Festa do milésimo cliente

Além da prestação de serviço privado, a Ortoestética tem papel fundamental na região no que diz respeito a serviço social. Junto às comemorações, a clínica irá apresentar uma paciente agraciada com tratamento odontológico completo.

“Em parceria com a igreja local, adotamos uma senhora de, 64 anos, para fazer todo essa reabilitação oral. Ela recebeu próteses superior e inferior e outros procedimentos necessários para trazer felicidade e prazer”, disse Rafael.

Qualidade em serviços com preços acessíveis

Ao chegar no local, o paciente passa por avaliação e na sequência é apresentado valores e possibilidades de pagamento.

“Nossa missão é oferecer o melhor da tecnologia em procedimentos e exames odontológicos, mas sem deixar de oferecer o preço acessível. Isso já foi combinado no início de tudo. Deixamos claro que, iríamos trabalhar com todos os procedimentos com a mais alta tecnologia, mas nossa intenção é ter preço justo e qualidade no serviço”, explicou Rafael Rotta.

Conforto e equipe qualificada

Ao todo, a clínica dispõe de seis dentista e quatro colaboradores. A estrutura física de 600 metros quadrados tem 3 consultórios completos, um centro cirúrgico e área de exames de imagens.

“Aqui é uma clínica completa, por exemplo, o pai vem arrumar a prótese, a mãe pode colocar Botox e o filho pode fazer manutenção no parelho ortodôntico”, detalhou.

Avaliação exclusiva

O paciente entra em contato por nossos telefones ou redes socais e marcamos uma avaliação onde são verificados toda a parte da arcada e harmonização facial. Já as formas de pagamento vão de parcelamento no cartão em até 10x e no boleto.

O telefone de contato e o WhatsApp é (67) 99247-7884. O horário de atendimento das 8h as 18h de segunda sexta-feira. Todas essas vantagens e atendimento personalizado você encontra na Avenida Nelly Martins, 563 – Carandá Bosque.

