PRF atualiza para 27 trechos interditados por manifestantes em MS

A Polícia Rodoviária Federal atualizou na tarde desta segunda-feira (31), para 27 pontos com manifestados nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Confira a lista e a situação de cada uma, divulgada pelas autoridades. Confira:

BR-163 km 490 (Campo Grande) veículos de emergência e carga viva com livre passagem;

No km 500 (Bandeirantes), veículos de emergência e carga viva com livre passagem;

No km 614 (São Gabriel do Oeste), Veículos pequenos passando por dentro da cidade;

No km 679 (Rio Verde de Mato Grosso), veículos de emergência e carga viva com livre passagem;

No km 767 ( Coxim), Veículos de emergência e carga viva com livre passagem;

No km 466 (Campo Grande), completamente interditado;

BR-060 km 191,7 (Camapuã) Completamente interditado;

No km 368 (Campo Grande) Completamente interditado;

BR-262 km 383,7 (Terenos) Veículos pequenos passando por dentro da cidade;

BR-267 km 364 (Maracaju) Veículos de Emergência, de passeio e carga viva com livre passagem;

BR-158 km 04 (Cassilândia) Passando veículos de passeio e emergência;

BR-163 km 256 (Dourados), Veículos de passeio, ônibus, carga viva e perecível, estão passando normalmente;

No km 206 (Caarapó) Livre passagem para veículos de emergência, de passeio, carga perecível, viva e produto perigoso;

BR-060 km 63 ( Paraíso das Águas) Completamente interditado;

BR-163 km 730 (Coxim) completamente interditado);

No km 837 (Sonora completamente interditado);

BR-267 km 477 (Jardim – trevo para Bonito) Veículos de passeio com livre passagem;

BR-262 km 765 (Corumbá- Lampião Aceso) A cada 30 minutos veículos pequenos são liberados;

BR-163 km 324 (Rio Brilhante) Veículos de carga parando em posto de combustível;

BR-262 km 486 (Anastácio) Interditado;

No km 557 (Miranda) Liberação a cada 30 minutos;

BR-163 km 117 (Naviraí) Completamente interditado;

BR-060 km 544 (Nioaque) Apenas veículos de emergência com livre passagem;

No km 675 (Bela Vista) Completamente interditado;

BR-463 (Ponta Porã) Liberação a cada 1 hora;

BR-163 km 0 (Mundo Novo) Completamente interditado;

BR-060 km 430 (Sidrolândia) Completamente interditado;

Com informações: João G. Vilalba