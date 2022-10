Instituto ‘Juliano Varela’ rifa camisetas oficiais de times autografadas

Para arrecadar fundos e pagar seus colaboradores, a Associação Juliano Varela, que atende pessoas que vivem com Síndrome de Down, está rifando camisetas originais de times que foram autografadas. São quatro opções de prêmios, Inter, Grêmio, Flamengo, e o time local Operário, cada número custa R$20.

Após quedas bruscas nas doações que a instituição recebe, houve a necessidade de se fazer a promoção para ter receita e pagar férias e décimo terceiros dos funcionários. “Fazemos um apelo a todos sul-mato-grossenses, que possam comprar essa rifa, temos excelentes profissionais que prestam um serviço incomparável e precisamos honrar financeiramente”, relatou o presidente da Associação, Wilson José de Almeida.

Almeida aponta ainda que qualquer pessoa pode se filiar e virar doadora da instituição, com R$ 25 por mês. A associação que atende hoje 800 pessoas precisa de ajuda e os responsáveis fazem um apelo a população para ajude comprando a rifa.

O sorteio será realizado no dia 10 de dezembro deste ano e os números podem ser adquiridos por telefone pelo número (67) 99217-2299, ou quem preferir, pode procurar umas das unidades na Avenida Fàbio Zahran, 6513 ou Avenida Marquês de Pombal, 2220.

Um dos prêmios mais cotados, segundo a instituição é a camiseta do Flamengo que foi autografada por todos os titulares que jogaram na final da Libertadores em 2019.

A Associação Juliano Varela foi fundada em 28 de janeiro de 1994, com o objetivo de promover programas para pessoas com Síndrome de Down. Atualmente, também são atendidas pessoas com espectro autista, microcefalia e outras deficiências intelectuais.

São cerca de 800 beneficiados fixos, além dos atendidos nos projetos “cuidar de quem cuida”, que auxilia pais e responsáveis com atendimento psicológico, psiquiátrico, odontológico e nutricional.