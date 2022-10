Campanha de Riedel pede cassação de deputados Catan e Contar

Nos últimos dias da campanha eleitoral os debates ganharam a tribuna da Assembleia Legislativa e um pronunciamento do deputado João Henrique Catan (PL), reeleito e apoiador da candidatura do Capitão Contar (PRTB) ao Governo do Estado, irritou a equipe de Eduardo Riedel, candidato ao Governo, na disputa pelo segundo turno.

Como reação, a campanha de Riedel entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral contra Renan Contar e seu vice, Humberto Figueiró, e também contra João Henrique Catan.

A coligação de Riedel alega que o deputado reeleito, João Henrique, extrapolou o seu direito de usar a tribuna ao fazer propaganda negativa à candidatura de Eduardo Riedel e realizar pedido de voto a Renan Contar e Humberto Figueiró. Na ação há várias falas de Contar e João Henrique durante as sessões, que são transmitidas pelo Facebook e Youtube, onde a coligação avalia que foram realizadas propagandas negativas contra Riedel.

“É notório que o requerido João Henrique Catan é correligionário e tem se dedicado assiduamente à campanha para eleição dos requeridos Renan Contar e Humberto Figueiró e, como se pode observar de falas registradas nos vídeos das sessões legislativas da Assembleia Legislativa dos dias 06 e 18 de outubro de 2022, houve exacerbação da prerrogativa da imunidade parlamentar quanto à realização de discurso, porquanto os parlamentares João Henrique Catan e Renan Contar se utilizaram da tribuna e da projeção da divulgação das sessões legislativas para se comunicar com os cidadãos, agindo como se tal fosse verdadeiro palanque eleitoral”, diz parte do pedido.

João Henrique Catan classificou como censura o pedido de cassação. “Riedel implora para que eu não fale verdades na tribuna, pede a censura da minha fala igual o Lula pediu da JP! Tentam pedir a cassação do meu mandato. Não vão me intimidar ou calar”, afirmou.