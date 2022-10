Após discussão em bar, idoso é morto e dono do estabelecimento fica em estado grave

João Augusto Borges da Silva, de 65 anos, foi assassinado a facadas na noite de ontem (25), em Sidrolândia, distante a 71 km de Campo Grande. O crime teria ocorrido após uma briga em um bar da cidade. O dono do local também foi esfaqueado e está em estado grave.

A equipe da Polícia Militar recebeu informações de que um homem havia sido morto no local após uma discussão entre quatro pessoas, e ao chegarem ao bar, encontraram o corpo de João no chão, e o dono do estabelecimento sendo levado para o Hospital Elmiria Silvério.

As testemunhas contaram que os autores das agressões são pai e filho, identificados como Noel e Daniel, de 67 e 24 anos. O motivo da briga não chegou a ser revelado, entretanto, segundo clientes que estavam no local, a discussão começou entre Daniel e João. Ao ver que o idoso sendo esfaqueado, o dono do bar foi defendê-lo, mas acabou sendo agredido pela dupla.

Os autores do crime fugiram do local e ainda não foram localizados. O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Com informações de Diário Online

Leia Mais: Irmã de jovem morto no início do mês é assassinada no Portal Caiobá

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.