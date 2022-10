Zeca monta comitê supra-partidário para campanha de Lula

“Vamos aceitar apoio de quem se dispuser a participar da campanha do Lula e estaremos apoiando Eduardo Riedel ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul”. Está foi afirmação do ex-governador Zeca do PT assegurando que o único veto do partido é a qualquer apoio a Jair Bolsonaro ou ao Capitão Contar Zeca também disse que não exigirá do candidato Tucano qualquer declaração favorável a Lula. Todas as tratativas foram feitas no âmbito da disputa estadual e consistem no fornecimento de estrutura para a campanha de Lula nos municípios.

O ex-governador Zeca disse que tem procurado o contato direto com lideranças tucanas que apesar de apoiarem a eleição de Eduardo Riedel não estão na campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro e dentre outros estão o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, João leite Schmindt, o deputado federal reeleito Dagoberto |Nogueira e o deputado federal não reeleito Fábio Trad. “Será um comitê supra-partidário uma vez que os dois candidatos que foram para o segundo turno não estão apoiando o nome do Lula” afirmou Zeca do PT.

Quanto a expectiva de votação Zeca do PT aposta que o presidente Lula terá bem mais votos do que teve no primeiro turno e duvida que Jair Bolsonaro conquiste os 70% do eleitora sulmatogrossense que foram anunciados pela senadora eleita Tereza Cristina, coordenadora da campanha do presidente no estado. “Estamos recebendo manifestações de políticos de muitos partidos que estiveram com Bolsonaro no primeiro turno principalmente ligados ao PSDB e vamos buscar prefeitos e vereadores em todos os municípios “, disse Zeca do PT.

Zeca disse que o partido acabou saindo mais forte desta eleição pois aumentou as bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal elegendo três deputados estaduais e dois deputados federais . “Nós tínhamos dois deputado estaduais e agora teremos três e tínhamos um federal e a partir de janeiro teremos dois parlamentares além de termos obtido um expressiva votação tanto na disputa pelo Senado com o Thiago Botelho e com a Gisele Marques que enfrentaram candidatos com grande estrutura “, concluiu Zeca.