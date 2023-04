1º Encontro de Saúde e Segurança do Trabalho de Mato Grosso do Sul

Estão abertas as inscrições para o “1º Encontro de Segurança e Saúde no Trabalho de Mato Grosso do Sul”, evento organizado pela Superintendencia Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS) e Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) alusivas ao “Abril Verde” e à “CANPAT 2023”, campanha anual que visa conscientizar empregadores e empregados sobre a importância da manutenção de ambientes laborais seguros e saudáveis.

O encontro será no dia 28 de abril, no auditório do CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS), em Campo Grande (MS), das 8 às 17 horas. O órgão está localizado na Rua Sebastião Taveira, 268, bairro São Francisco.

Vagas limitadas

A participação no evento é gratuita e as vagas são limitadas, por isso, é necessário se inscrever previamente preenchendo o formulário de inscrição até às 16 horas, do dia 27 de abril.

